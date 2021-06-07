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📈 Инфляция может превысить прогноз Минэкономразвития

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Рубрика Экономика России
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Инфляция может превысить прогноз Минэкономразвития. Планировалось, что ее размер в 2021 году составит 3,7%.

Об этом сказал министр экономики Максим Решетников:

«Мы считаем, что она будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле. Но в то же время, это понятный риск, мы понимаем, как с ним управляться, внимательно к нему относимся», — отметил Решетников.

Цитата по «Интерфакс».

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова ожидает рост цен по итогам года в интервале 4,5-5%. А Центробанк спланировал инфляцию в 2021 году в размере 4,7-5,2%.

Комментирует Вадим Ковригин, председатель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова:

«Годовой показатель инфляции может лишь ненамного превысить прогноз МЭР. Разгон инфляции в начале года и выход этого показателя за целевые установки ЦБ во многом был связан с восстановлением деловой активности и спроса на товары после пандемического 2020 года.

Кроме того, ЦБ проводил мягкую денежно-кредитную политику, пытаясь поддержать производство. Нет сейчас серьёзных факторов, которые могли бы сильно разогнать инфляцию. Обычно в месячном выражении она немного снижается летом — из-за падения цен на фрукты и овощи нового урожая.

ЦБ перешёл к нейтральной политике, что тоже будет способствовать сдерживанию инфляции. Котировки на нефтяном рынке бьют рекорды за последний год — это поддерживает национальную российскую валюту и защищает от серьёзной девальвации.

Существенным фактором разгона инфляции может стать только кризис производства, но его признаков сейчас не видно.

Мы восстанавливаемся после непростого 2020-го года. Дополнительным фактором могут стать санкции в отношении российских долевых ценных бумаг (акций). Не думаю, что на это пойдет мировое сообщество. Политика Байдена стала чуть более предсказуемой, чем Трампа».

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