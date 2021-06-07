Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

😡 Итоги ПМЭФ: крупный бизнес будет расти, а остальные... как получится

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Итоги Петербургского международного экономического форума со слов представителей бизнеса. Всюду стенды больших корпораций, а что же малому бизнесу?

Инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель Партии Роста Евгений Коган — несколько слов о прошедшем ПМЭФ. Вместо итогов.

«Слов о поддержке малого бизнеса сказано много, но что по факту? По факту на форуме я увидел только стенды больших корпораций. И если бы вопрос был только в стендах…

Основное: виден чёткий тренд на увеличение роли госконцернов.

В принципе, все понятно: за основу мы взяли южнокорейскую модель, с ее курсом на чеболизацию1. Но есть нюансы. То, что успешно для очень компактной страны и ее невероятно трудолюбивого и крайне организованного населения, может не вполне подойти нам. Мы немного другие, скажем так. Самую малость.

Форум во всем был замечателен. Главное – в том, что четко (не на словах, а по факту) расставил приоритеты. А именно, все то же – рост доли крупного бизнеса, рост его влияния. Остальное... ну как получится.

Однако роста экономики без серьезного роста доходов населения не получится.

Тот, кто думает, что экономика и большие корпорации-экспортеры – основа всего, увы, ошибается. Основа роста – рост доходов конкретных Вась и Петь из Воркуты и Норильска, Воронежа и Калуги, Иркутска и Хабаровска.

Речь идёт не только о росте зарплат в госсекторе. Меня интересуют доходы. А их может дать только реально растущий малый и средний бизнес.  

Что может убедить меня в том, что что-то начало меняться? Анонс программ поддержки предпринимательства на триллионы рублей. Предложение программ по развитию рынка корпоративных облигаций, о чем абсолютно правильно говорит Олег Дерипаска. Где все это?

А ведь в условиях возможного скорого (увы!) дополнительного роста процентной ставки многие компании не смогут рефинансировать свои долговые обязательства.  

Я увидел Сбер во всей красе. Увидел блогеров во главе с королём тиктока. Катар, Уралхим, Фосагро, РЖД, Аэрофлот, ВТБ и других.

Где десятки стендов МСП? Где новые прорывные проекты от сектора стройматериалов? Где проекты из области образования и науки? Где новые технологии? Где поставщики крупных корпораций? Ой, позабыл: их, увы, сжирают сами корпорации.

Форум – отличная возможность чуть приподнять голову и рассмотреть полную «картинку маслом». В камасутре наших приоритетов все становится очень четко видно. И это грустно, товарищи. Ибо слов много, а вот позиции... Какие были, те и остаются.

Может, пора что-то изменить?»

Антон Любич, экономист, предприниматель, член Генсовета Партии Роста.

«Все пишут про ПМЭФ, посмеиваются над тик-токером Даней Милохиным и падают в обморок от цен на сырники и виски для гостей форума.

Кроме всего прочего на ПМЭФ звучали дежурные, для таких мероприятий, призывы "слезть с нефтяной иглы". Вот как это прокомментировал великий экономист и публицист Павел Пряников:

"Много раз писал об этом, повторюсь в очередной раз: в сырьевой зависимости нет ничего стыдного. Такие развитые страны мира с очень высоким Индексом развития человека, как Австралия, Новая Зеландия, Канада и Норвегия – сырьевые. Можете сами посмотреть структуру экспорта той же Австралии – руда, уголь, металлы, лес, продукция сельского хозяйства. У Новой Зеландии – вообще только сельское хозяйство и лес. Подушевой ВВП там в 4 раза больше нашего. Дело – в правильном перераспределении, чтобы сырьевые деньги питали потребительский рынок".

Эти платиновые мысли нужно отливать в граните. Но.

  • Во-первых, Пряников конечно прав, в сырьевой зависимости нет ничего стыдного, вообще, бедность — это не грех и не стыдно, бедность — это выбор.
  • Во-вторых, он конечно очень сильно заблуждается в том, что ВВП на душу зависит от "правильного" перераспределения.
  • И в-третьих, надо смотреть не на структуру экспорта из Австралии, а на размер экспорта на душу населения в сравнении с РФ. Так вот, при 144 млн населения, Россия экспортирует товаров на $338 млрд., а Австралия на $245 млрд. при численности населения 26 млн человек.

Другими словами, чтобы жить как в Австралии нам нужно либо увеличить экспорт в 5 раз, либо сократить население на ту же величину, по понятным причинам геноцид мы не рассматриваем, а вот что за сырьё можно экспортировать из РФ на $1,6 трлн. было бы очень интересно узнать и самое главное кто его купит, даже если оно каким-то образом будет произведено.

Кстати, на вопрос, почему в России ВВП на душу всего $11 000, лучше всех на форуме ответила Анастасия Татулова, сформулировав принцип отношений власти и бизнеса:

«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим». Всё так, только не плюют, а боятся, что с более сложной экономикой появятся новые центры силы, которые они уже контролировать не смогут, как нынешнюю песочницу, и их всех поменяют. От этого всё проистекает.

Ещё интересно, что у маленькой Австралии импорт больше, чем у большой РФ, потому что у граждан РФ на импортные товары нет денег».

____________

1. Чеболизация — (англ. chaebolization) — процесс формирования многоотраслевых холдингов с единой административно-хозяйственной политикой, охватывающих своей деятельностью значительную часть национальной экономики.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама