😡 Итоги ПМЭФ: крупный бизнес будет расти, а остальные... как получится

Итоги Петербургского международного экономического форума со слов представителей бизнеса. Всюду стенды больших корпораций, а что же малому бизнесу?

Инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель Партии Роста Евгений Коган — несколько слов о прошедшем ПМЭФ. Вместо итогов.

«Слов о поддержке малого бизнеса сказано много, но что по факту? По факту на форуме я увидел только стенды больших корпораций. И если бы вопрос был только в стендах…

Основное: виден чёткий тренд на увеличение роли госконцернов.

В принципе, все понятно: за основу мы взяли южнокорейскую модель, с ее курсом на чеболизацию1. Но есть нюансы. То, что успешно для очень компактной страны и ее невероятно трудолюбивого и крайне организованного населения, может не вполне подойти нам. Мы немного другие, скажем так. Самую малость.

Форум во всем был замечателен. Главное – в том, что четко (не на словах, а по факту) расставил приоритеты. А именно, все то же – рост доли крупного бизнеса, рост его влияния. Остальное... ну как получится.

Однако роста экономики без серьезного роста доходов населения не получится.

Тот, кто думает, что экономика и большие корпорации-экспортеры – основа всего, увы, ошибается. Основа роста – рост доходов конкретных Вась и Петь из Воркуты и Норильска, Воронежа и Калуги, Иркутска и Хабаровска.

Речь идёт не только о росте зарплат в госсекторе. Меня интересуют доходы. А их может дать только реально растущий малый и средний бизнес.

Что может убедить меня в том, что что-то начало меняться? Анонс программ поддержки предпринимательства на триллионы рублей. Предложение программ по развитию рынка корпоративных облигаций, о чем абсолютно правильно говорит Олег Дерипаска. Где все это?

А ведь в условиях возможного скорого (увы!) дополнительного роста процентной ставки многие компании не смогут рефинансировать свои долговые обязательства.

Я увидел Сбер во всей красе. Увидел блогеров во главе с королём тиктока. Катар, Уралхим, Фосагро, РЖД, Аэрофлот, ВТБ и других.

Где десятки стендов МСП? Где новые прорывные проекты от сектора стройматериалов? Где проекты из области образования и науки? Где новые технологии? Где поставщики крупных корпораций? Ой, позабыл: их, увы, сжирают сами корпорации.

Форум – отличная возможность чуть приподнять голову и рассмотреть полную «картинку маслом». В камасутре наших приоритетов все становится очень четко видно. И это грустно, товарищи. Ибо слов много, а вот позиции... Какие были, те и остаются.

Может, пора что-то изменить?»

Антон Любич, экономист, предприниматель, член Генсовета Партии Роста.

«Все пишут про ПМЭФ, посмеиваются над тик-токером Даней Милохиным и падают в обморок от цен на сырники и виски для гостей форума.

Кроме всего прочего на ПМЭФ звучали дежурные, для таких мероприятий, призывы "слезть с нефтяной иглы". Вот как это прокомментировал великий экономист и публицист Павел Пряников:

"Много раз писал об этом, повторюсь в очередной раз: в сырьевой зависимости нет ничего стыдного. Такие развитые страны мира с очень высоким Индексом развития человека, как Австралия, Новая Зеландия, Канада и Норвегия – сырьевые. Можете сами посмотреть структуру экспорта той же Австралии – руда, уголь, металлы, лес, продукция сельского хозяйства. У Новой Зеландии – вообще только сельское хозяйство и лес. Подушевой ВВП там в 4 раза больше нашего. Дело – в правильном перераспределении, чтобы сырьевые деньги питали потребительский рынок".

Эти платиновые мысли нужно отливать в граните. Но.

Во-первых, Пряников конечно прав, в сырьевой зависимости нет ничего стыдного, вообще, бедность — это не грех и не стыдно, бедность — это выбор.

Во-вторых, он конечно очень сильно заблуждается в том, что ВВП на душу зависит от "правильного" перераспределения.

И в-третьих, надо смотреть не на структуру экспорта из Австралии, а на размер экспорта на душу населения в сравнении с РФ. Так вот, при 144 млн населения, Россия экспортирует товаров на $338 млрд., а Австралия на $245 млрд. при численности населения 26 млн человек.

Другими словами, чтобы жить как в Австралии нам нужно либо увеличить экспорт в 5 раз, либо сократить население на ту же величину, по понятным причинам геноцид мы не рассматриваем, а вот что за сырьё можно экспортировать из РФ на $1,6 трлн. было бы очень интересно узнать и самое главное кто его купит, даже если оно каким-то образом будет произведено.

Кстати, на вопрос, почему в России ВВП на душу всего $11 000, лучше всех на форуме ответила Анастасия Татулова, сформулировав принцип отношений власти и бизнеса:

«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим». Всё так, только не плюют, а боятся, что с более сложной экономикой появятся новые центры силы, которые они уже контролировать не смогут, как нынешнюю песочницу, и их всех поменяют. От этого всё проистекает.

Ещё интересно, что у маленькой Австралии импорт больше, чем у большой РФ, потому что у граждан РФ на импортные товары нет денег».

____________

1. Чеболизация — (англ. chaebolization) — процесс формирования многоотраслевых холдингов с единой административно-хозяйственной политикой, охватывающих своей деятельностью значительную часть национальной экономики.