💰 Иностранный бизнес в России продолжает развиваться. Но равные ли у нас условия?

Наравне с отечественным бизнесом в России развивается и иностранный. Но равные ли у нас условия для бизнеса?

Министр экономики Максим Решетников в интервью Financial Times отметил, что в стране, как российский бизнес, так и иностранный, чувствуют себя хорошо:

«С нашей стороны то, что мы видим по тем же особым экономическим зонам, — все проекты по прошлому году, несмотря на все ограничения, продолжили реализовываться, предприятия вводятся [в эксплуатацию]. Бизнес, который работает в стране — и российский, и иностранный чувствует себя абсолютно нормально, уверенно. Здесь каких-либо этих негативных настроений мы не замечаем», — ответил Решетников.

Другой вопрос, а равные ли условия для развития бизнеса у иностранных и российских компаний.

Комментирует Николай Пальченко — председатель Мурманского регионального отделения Партии Роста, предприниматель, совладелец МПЗ «Аскона» и ООО «Капитал»:

«У иностранного бизнеса, работающего в России, есть много причин чувствовать себя хорошо.

Скорее всего, для ведения в бизнеса он получил кредит у себя в банке под очень низкий процент, близкий в настоящее время к нулю.

Весьма вероятно, что если этот иностранный бизнесмен торгует высокотехнологичной продукцией в России, то в его стране есть специальная программа, которая поощряет покупателей этого оборудования (льготный лизинг и т.п.).

Если этот бизнесмен торгует розничной продукцией, то его с любовью примут наши банки, которые обязательно дадут потребительский кредит россиянину, купившему его продукцию. При этом эти банку точно не дадут кредит (не важно на что) российскому производителю, который только выходит на рынок, или если у нашего производителя были какие-то сложности в период пандемии или раньше.

Про самочувствие нашего бизнеса: МСБ, особенно реального сектора, лучше всего говорит тот факт, что ЦБ недавно поднял ставку, сделав кредитный продукт ещё более недоступным, чем он был.

И сделал он это в период вынужденных модернизаций, вызванных эпидемией, без которых многие либо не выжили уже, либо не выживут в дальнейшем. Статистика по итогам года обязательно это покажет».