Инфляция в мае выросла до 6,02%. По итогам года она может быть выше прогноза

Годовая инфляция в мае составила 6,02%. Для сравнения, в апреле она была 5,53%. Также выросли потребительские цены на 0,74%.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные Росстата.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,74% по сравнению с апрелем и на 6,6% в годовом выражении, непродовольственные товары — на 0,74% и 5,91% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,44% в месячном выражении и на 3,11% в годовом.

Глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что темпы инфляции в России свидетельствуют о «перегреве» экономики и государство беспокоит рост цен.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, инфляция в России по итогам 2021 года может сложиться выше прогноза в 4,3%. Министерство уточнит прогноз в июле.

Правительство ожидает инфляцию по итогам года на уровне 4,5-5%, отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По прогнозу ЦБ, инфляция в 2021 году составит 4,7-5,2% и вернется к цели в 4% в середине 2022 года.

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