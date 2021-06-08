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В Марий Эл теперь единые реквизиты для уплаты налогов

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Рубрика Первичка
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В связи с реорганизацией налоговых органов Республики Марий Эл с 31.05.2021 изменились реквизиты для уплаты налогов. Об этом предупреждает региональное Управление ФНС.

В поле «ИНН» получателя средств указывается 1215098862.

В поле «КПП» получателя средств указываетс 121501001.

В реквизите «Получатель» указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации — УФК по Республике Марий Эл (УФНС России по Республике Марий Эл).

Реквизиты для уплаты налогов

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