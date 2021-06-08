💳 С 1 июля пособия будут выплачиваться только на карту «Мир»

Ряд государственных пособий с 1 июля можно будет получить только на карту «Мир».
К таким выплатам относятся:
- пенсия и социальные выплаты;
- пособие по безработице;
- чернобыльские, в том числе больничные людям, подвергшимся воздействию радиации;
- пособия по беременности и родам;
- пособие по уходу за ребенком;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- пособие от 3 до 7 лет и другие.
В данный перечень не входит пособие по временной нетрудоспособности. Исключение - чернобыльцы.
Поэтому работников не надо обязывать представлять данные карты «Мир» если они принесут больничный листок.