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💳 С 1 июля пособия будут выплачиваться только на карту «Мир»

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Рубрика Социальные пособия
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Ряд государственных пособий с  1 июля можно будет получить только на карту «Мир».

К таким выплатам относятся:

  • пенсия и социальные выплаты;
  • пособие по безработице;
  • чернобыльские, в том числе больничные людям, подвергшимся воздействию радиации;
  • пособия по беременности и родам;
  • пособие по уходу за ребенком;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • пособие от 3 до 7 лет и другие.

В данный перечень не входит пособие по временной нетрудоспособности. Исключение - чернобыльцы.

Поэтому работников не надо обязывать представлять данные карты «Мир» если они принесут больничный листок.

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