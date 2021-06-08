ИП при желании может зарегистрировать свое авто не просто на физлицо, а на ИП. Но есть ли смысл?

Участница нашего форума посоветовалась с коллегами – как лучше оформить ПТС при покупке автомобиля индивидуальным предпринимателем.

ИП собирается купить грузовой автомобиль, на котором будет работать, в тч. ездить на нем за границу. Каким образом лучше оформить автомобиль; на ИП или на физ.лицо? - Жужелица

По мнению участников обсуждения, оформлять ПТС на ИП нецелесообразно, так как статус ИП может завершиться, и тогда придется переоформлять ПТС.

Напомним, ранее вообще регистрация автомобилей ИП осуществлялась просто на физлицо без указания статуса ИП. Потому даже при желании нельзя было зарегистрировать авто на ИП

Однако затем был принят Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств». Статья 5 этого закона гласит:

Государственный учет транспортных средств, принадлежащих юрлицам, ИП, зарегистрированным в РФ, либо физлицам, зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания в РФ, является обязательным.

Затем в конце 2019 года были изменены правила регистрации автомобилей и разработаны правила ведения госреестра авто.

Таким образом, с 2020 года в реестр вносят следующие сведения о владельце транспортного средства:

для юрлиц – наименование организации, ОГРН, КПП, ИНН, адрес регистрации;

для ИП – ФИО, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП, адрес регистрации;

для физлиц - ФИО, дата и место рождения, ИНН, номер паспорта, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания.

Обсуждение происходит в теме форума «ИП покупка автомобиля».