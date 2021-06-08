😱 Рост цен и тарифов тормозит восстановление МСП. Так считают почти 40% бизнеса

Около 40% субъектов малого и среднего бизнеса считают рост тарифов и цен одной из преград для восстановления после «пандемийного» 2020 года.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок.

С марта 2020 года по февраль 2021 года в исследовании ЦСР участвовали более 6,5 тысяч компаний. Из них к МСП относится более половины. В феврале в опросе участвовала 501 компания, из них МСП — 62%.

«По итогам мониторинга <...> рост цен и тарифов (на ЖКХ, электроэнергию, цен на топливо) является вторым по значимости барьером для восстановления после „коронакризиса“ и развития бизнеса. В сегменте МСП чувствительность к данной проблеме выше — 38% представителей МСП отмечают, что рост цен и тарифов является одним из основных барьеров осуществления деятельности в России. По всем категориям предприятий 34% респондентов отмечают данный барьер, чаще об этом говорят предприятия в сфере сельского хозяйства (58% респондентов), легкой и пищевой промышленности (54%), строительства (44%) и тяжелой промышленности (38%)», — говорится в докладе.

В число основных барьеров для восстановления и развития компаний вошли

невозможность осуществлять деятельность в стране из-за ковидных ограничений (48% респондентов из всех категорий предприятий и 43% опрошенных представителей МСП),

в стране из-за ковидных ограничений (48% респондентов из всех категорий предприятий и 43% опрошенных представителей МСП), падение спроса и отток клиентов (33% респондентов из всех категорий предприятий и 37% опрошенных представителей МСП),

(33% респондентов из всех категорий предприятий и 37% опрошенных представителей МСП), повышение закупочных цен (32% респондентов из всех категорий предприятий и 37% опрошенных представителей МСП).

«Снижение тарифов входит в топ-3 положительных стимулов для восстановления и развития бизнеса в 2021 году (37% респондентов), в том числе и для МСП (41%). Данный стимул отмечали в основном компании в сфере сельского хозяйства (58%), легкой и пищевой промышленности (56%), тяжелой промышленности (44%), строительства (41%). Кроме того, 17% опрашиваемых предприятий включили оплату электроэнергии в топ-3 статей расходов, которые оказывают наибольшее влияние на финансовую устойчивость предприятия», — сообщается в докладе.

Основными стимулами для восстановления и развития компаний также стали: