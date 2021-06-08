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💲 С иностранными контрагентами расчеты в долларах не запретят. Но хотят сократить

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Рубрика Экономика России
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Расчеты в долларах с иностранными контрагентами запрещать не будут, но попробуют сократить.

Минфин отметил, что планируется сократить количество таких расчетов с контрагентами, но не запретить их полностью.

«Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран — торговых партнеров происходит естественным путем. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — отметили в ведомстве.

Цитата по «Российской газете».

Минфин также отметил, что ведомством создаются различные регуляторные стимулы, которые поддерживают перевод расчетов с иностранными контрагентами на рубли и другие национальные валюты.

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