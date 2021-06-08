💲 С иностранными контрагентами расчеты в долларах не запретят. Но хотят сократить

Расчеты в долларах с иностранными контрагентами запрещать не будут, но попробуют сократить.
Минфин отметил, что планируется сократить количество таких расчетов с контрагентами, но не запретить их полностью.
«Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран — торговых партнеров происходит естественным путем. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — отметили в ведомстве.
Цитата по «Российской газете».
Минфин также отметил, что ведомством создаются различные регуляторные стимулы, которые поддерживают перевод расчетов с иностранными контрагентами на рубли и другие национальные валюты.