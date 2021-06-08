Ликвидация компании не препятствует возбуждению уголовного дела из-за неуплаты налогов

Несмотря на то, что компанию ликвидировали в 2019 году, ОЭБ и ПК возбудил уголовное дело по ст. 199 УК, из-за доказанного факта неуплаты НДС на сумму 15 миллионов.

Информацией поделились в «Группе налоговых консультантов» в Facebook.

«По компании, ликвидированной в декабре 2019 года, ОБЭП в своем ОДПИ (отдел документальных проверок и исследований) сделал заключение (на основании допросов руководителей поставщиков, отрицающих сделки, поставщики, к слову тоже официально ликвидированы) о том, что в 2018 и 2019 годах была неуплата НДС на сумму 15 млн, Заключение передали в СК, тот в свою очередь руководствуясь в том числе статьей 1 закона 488-ФЗ от 28.12.2016 — возбудил ст.199 УК по первой части!».

В комментариях кто-то посмеялся, мол, что будет вещдоком. А кто-то пишет, что все это серьезно.

«Вы недооцениваете серьезность ситуации. И приговор вынесут, и ущерб взыщут. Это уже сложившая практика».

Кто-то на это пишет, что необходимо доказать прямой умысел:

«Если прямой умысел докажут. Одного „должен был знать что однодневка“ недостаточно».

Автор первого комментария пишет, что все докажут:

«Докажут. И вопрос не в однодневке, а в схеме снижения налога. Контрагентом первого звена может быть и не однодневка — главное, что она встроена в схему сделки искусственно».

Завязался небольшой спор, из-за того, что автор поста не дал подробностей дела.

«Ну Вы же не знаете, что именно вменяют, и какова была схема. Налплат мог и заблуждаться, что исполнение по сделке исходит именно от заявленного контрагента, если такое исполнение было в реальности. Все схемы разные, вплоть до банального „не проявления коммерческой осмотрительности“».

На это пишут, что суть в том, что ликвидация компании не будет препятствовать возбуждению уголовного дела.

«А я и не утверждаю, что там есть состав. Я говорю, что ликвидация компании никак не препятствует возбуждению дела и надеяться, что из-за ликвидации компании прекратят дело — глупо. И вообще не поняла, от чего у автора шок? Чем его так шокировало возбуждение уголовного дела?».

С этим оппонент согласился, что да, не препятствует:

«Абсолютно с Вами согласен, ликвидация никак не препятствует возбудиться».

Ну а бывшему директору посоветовали бежать к адвокату:

«А вообще бывшему гендиректору надо быстрее бежать к адвокату, а не ждать написания бредовых позиций налоговыми консультантами, которые не имеют представления об уголовном процессе, но надеются отбиться ликвидацией компании!».