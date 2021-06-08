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Названы регионы с самой высокой безработицей

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Рубрика Общество. Люди. События
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Самый высокий процент безработицы с начала года зафиксирован в кавказских республиках, Тыве и на Алтае:

  • Ингушетия —32,2 %;
  • Тыва — 20,4 %;
  • Чечня — 18,1 %;
  • Дагестан — 16,4 %;
  • Республика Алтай — 14,7%.

Самый низкий уровень безработицы в ЯНАО (2,4 %), Санкт-Петербурге (2,5 %), Чукотке (2,5 %), Татарстане (2,8 %) и Москве (3 %).

Таковы данные статистики, пишут «Известия».

По данным на апрель, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30–34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего в возрасте 15–19 лет.

Данные статистики прокомментировал доктор экономических наук, профессор РАН Александр Широв:

Высокая безработица в названных в статистике регионах обусловлена качеством структуры рабочих мест. Есть такое понятие — «структурная безработица». В республиках Северного Кавказа как раз такая ситуация. Качественных рабочих мест мало, и, соответственно, есть высокий уровень нелегальной занятости.

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