Названы регионы с самой высокой безработицей

Самый высокий процент безработицы с начала года зафиксирован в кавказских республиках, Тыве и на Алтае:

Ингушетия —32,2 %;

Тыва — 20,4 %;

Чечня — 18,1 %;

Дагестан — 16,4 %;

Республика Алтай — 14,7%.

Самый низкий уровень безработицы в ЯНАО (2,4 %), Санкт-Петербурге (2,5 %), Чукотке (2,5 %), Татарстане (2,8 %) и Москве (3 %).

Таковы данные статистики, пишут «Известия».

По данным на апрель, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30–34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего в возрасте 15–19 лет.

Данные статистики прокомментировал доктор экономических наук, профессор РАН Александр Широв:

Высокая безработица в названных в статистике регионах обусловлена качеством структуры рабочих мест. Есть такое понятие — «структурная безработица». В республиках Северного Кавказа как раз такая ситуация. Качественных рабочих мест мало, и, соответственно, есть высокий уровень нелегальной занятости.