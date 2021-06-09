Бухгалтеры и аудиторы были особенно востребованы в пандемию

Спрос на бухгалтеров и специалистов по аудиту был стабильным даже в условиях кризиса. Бухгалтер — профессия, спрос на которую сохранялся даже в разгар первых коронакризисных месяцев 2020-го года.

По данным job-сайта Trud.com, с января по ноябрь прошлого года количество вакансий в категории «Бухгалтерия и аудит» выросло с 65,4 тыс. до 120,7 тыс. (рис. 1). Динамика роста спроса характерна и для 2021-го: с января по май число вакансий выросло со 125,5 тыс. до 140,7 тыс.

В прошлом году резкое снижение числа предложений для бухгалтеров произошло только в апреле — синхронно с общим снижением количества вакансий в связи с началом карантина и разбалансировкой рынка труда. Уже в июле кривая пошла вверх, вплоть до ноября-декабря (в последние недели года активность работодателей в поиске сотрудников традиционно снижается).

В текущем году отрицательная динамика количества предложений для бухгалтеров была характерна только для мая — в связи с затяжным периодом праздников. На 1.04.21 на сайте было размещено 175484 вакансии в категории «Бухгалтерия и аудит», на 1.05.21 — 140724 вакансии.

2021-м самым стабильным был спрос на представителей следующих специализаций — для них число вакансий за пять месяцев выросло (прирост количества предложений в мае по сравнению с январем):

бухгалтер ( 16681)

контролер ( 10782)

главный бухгалтер ( 1495)

налоговый консультант ( 404)

учетчик ( 392).

Количество предложений о сотрудничестве существенно снизилось для заведующих кассой (на 4366 предложения меньше в мае, чем в январе).

В мае самыми востребованными были бухгалтеры, контролеры, инспекторы, ревизоры и учетчики. Реже всего работу предлагали специалистам казначейства, инженерам-экономистам, специалистам по 1С, энергоаудиторам, специалистам по МСФО и специалистам по налогообложению.

Средний уровень зарплат бухгалтеров в 2020-м году составил 36130 руб. — на 10% ниже среднего по России (40163 руб.).

В 2021 году разрыв увеличился: бухгалтеры зарабатывают на 16% меньше, чем в среднем по стране.

Динамика зарплат в целом отражает общероссийский тренд, за исключением снижения зарплат в феврале (рис. 2).

ТОП профессий, представители которых получили самый ощутимый прирост зарплат за пять месяцев текущего года, составили:

специалист по МСФО ( 22875 руб.)

учетчик ( 6657 руб.)

главный бухгалтер ( 2596 руб.)

бухгалтер расчетной группы ( 2590 руб.)

налоговый консультант ( 2372 руб.)

ревизор ( 1845 руб.)

инвентаризатор ( 1680 руб.)

бухгалтер ( 1655 руб.)

контролер ( 1533 руб.)

инженер-экономист ( 1436 руб.).

Потеряли в зарплатах начальники финансово-экономического отдела (-9634 руб.), специалисты по налогообложению (-9473 руб.), заведующие кассой (-7723 руб.), энергоаудиторы (-7472 руб.), ревизоры торговых точек (-6418 руб.).

В мае 2021-го года самыми высокооплачиваемыми были специалисты по МСФО (86250 руб.), специалисты казначейства (54260 руб.), начальники планово-экономического отдела (51620 руб.), специалисты по 1С (48571 руб.), главные бухгалтеры (47837 руб.).