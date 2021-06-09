Новый ФСБУ 27/2021 про документооборот в бухучете надо будет применять уже с 2022 года

Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухучета 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», применять его обязаны с 2022 года.
Приказ от 16.04.2021 № 62н с ФСБУ официально опубликован.ФСБУ состоит из пяти разделов:
- Общие положения;
- Требования к документам бухгалтерского учета;
- Подписание и исправление документов бухгалтерского учета;
- Хранение документов бухгалтерского учета;
- Документооборот в бухгалтерском учете.
Важно! Хранить документы нужно в том виде, в котором они составлены. Если документ бумажный, хранить его в электронном виде нельзя.Есть в новом ФСБУ и правила исправления ошибок. Документ на бумаге исправляют таким зачеркиванием, чтобы неправильный текст или сумма читались. Кроме того, на документе нужно написать «Исправлено», поставить дату исправления и подписи ответственных лиц с должностями и Ф.И.О.
Чтобы исправить электронный документ, нужно составить новый. В нем должно быть указание на то, что он составлен взамен первоначального электронного документа, дату исправления, а также электронные подписи лиц, составивших первичный документ с указанием их должности, фамилий и инициалов.
Это абсолютно новый нормативный документ для бухучета, ранее ПБУ по документообороту не было.