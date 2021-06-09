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Новый ФСБУ 27/2021 про документооборот в бухучете надо будет применять уже с 2022 года

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухучета 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», применять его обязаны с 2022 года.

Приказ от 16.04.2021 № 62н с ФСБУ официально опубликован.

ФСБУ состоит из пяти разделов:

  • Общие положения;
  • Требования к документам бухгалтерского учета;
  • Подписание и исправление документов бухгалтерского учета;
  • Хранение документов бухгалтерского учета;
  • Документооборот в бухгалтерском учете.
Стандарт позволяет оформлять документы в электронном виде, причем не устанавливает виды электронной подписи, которой они подписываются. Если в законодательстве не прописан обязательный вид ЭП для каких-то случаев, то вид подписи может определить сама организация, в том числе по соглашению с контрагентами.

Важно! Хранить документы нужно в том виде, в котором они составлены. Если документ бумажный, хранить его в электронном виде нельзя.

Есть в новом ФСБУ и правила исправления ошибок. Документ на бумаге исправляют таким зачеркиванием, чтобы неправильный текст или сумма читались. Кроме того, на документе нужно написать «Исправлено», поставить дату исправления и подписи ответственных лиц с должностями и Ф.И.О.

Чтобы исправить электронный документ, нужно составить новый. В нем должно быть указание на то, что он составлен взамен первоначального электронного документа, дату исправления, а также электронные подписи лиц, составивших первичный документ с указанием их должности, фамилий и инициалов.

Это абсолютно новый нормативный документ для бухучета, ранее ПБУ по документообороту не было.

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