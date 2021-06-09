Абонентскую плату за юридические услуги можно включить в судебные расходы

Абонентскую плату по постоянному юридическому сопровождению компании можно включить в судебные расходы для возмещения с виновной стороны.
К такому выводу пришел ВС в определении от 25.05.2021 № 301-ЭС20-22905 по делу № А43-46316/2018.
Компания включила в требование о возмещении понесенных судебных расходов стоимость абонентского обслуживания консалтинговой фирмы. Суд первой инстанции требование удовлетворил. Апелляция и кассация — отклонили.
ВС отметил, что в договоре с консалтинговой службой было прописано, что в оказываемые услуги включается юридическое сопровождение в судах.
Документы, подтверждающие понесенные расходы, были представлены (платежные поручения, акты приема-передачи услуг и отчеты об оказанных услугах).
Поэтому расходы по ежемесячной плате консалтинговой фирме могут относится к судебным расходам. Если в прайсе или акте не прописана конкретная стоимость таких услуг, то суд имеет право самостоятельно определить судебные расходы по прайс-листу консалтинговой фирмы, в том числе с условием региональных расценок услуг адвокатов.
Более подробно про возмещение судебных расходов читайте в данной новости.