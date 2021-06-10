За преднамеренное банкротство теперь накажут ликвидаторов и арбитражных управляющих. И доберутся до бенефициаров

Уголовную ответственность за преднамеренное банкротство и за незаконные действия распространят и на контролирующих должника лиц. В том числе на арбитражных управляющих и ликвидаторов. Кроме того, привлекать к уголовке хотят и конечных бенефициаров.

Госдума приняла законопроект № 1099900-7 в третьем чтении. В частности, меняются статьи 195 и 196 УК.

Нововведение коснулось ответственности за сокрытие информации с использованием служебного положения, то есть лицом, контролирующее должника, в том числе арбитражным управляющим и ликвидатором.

За сокрытие имущества, имущественных обязанностей, уничтожение бухгалтерских и иных документов — штраф от 500 тыс. до 2 млн. рублей или лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Если в сокрытии информации участвовала группа лиц — штраф от 1 млн. до 2 млн. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

Ранее такой ответственности в УК для указанных лиц не было.

Цель, обозначенная в пояснительной записке к проекту — добраться до конечных бенефициаров, и привлечь их к ответственности.

«В целях разрешения проблемы привлечения к уголовной ответственности бенефициаров преступного бизнеса законопроектом предлагается из диспозиции статей 195 и 196 УК исключить указание на субъект преступления (руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель), а равно установить повышенные меры ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные контролирующим должника лицом либо его руководителем».

Указанные изменнеия вносят в абз. 1 ч. 2 ст. 195 УК — «должника — юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем,» заменить словом «должника».

Также ужесточают ответственность за преднамеренное банкротство контролирующим лицам — штраф от 3 млн. до 5 млн. рублей или лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере до 5 млн. рублей.

Ранее — штраф от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Нововведение также предусматривает освобождение от ответственности подозреваемого, если он активно способствовал расследованию преступления.

Кроме того, вносят технические правки в УПК из-за расширения субъектов преступления в статьях 195 и 196 УК.