Стали известны доходы богатейших американцев и их минимальные налоги

Из-за утечки информации налогового ведомства США стали известны доходы и уплаченные налоги богатейших американцев. С полученных миллиардных доходов они уплачивают минимальный налог.
Налог средней американской семьи - 14%, а у миллиардеров - от 0,10% до 3,27%. Полученную информацию опубликовал портал ProPublica.
«ProPublica не раскрывает, как она получила данные, которые были предоставлены нам в необработанном виде, без каких-либо условий или выводов. Репортеры ProPublica потратили месяцы на обработку и анализ материала, чтобы преобразовать его в пригодную для использования базу данных», — сообщают в редакции портала.
Цитата по ProPublica.
В полученной информации отражены доходы и уплаченные налоги американцев за последние 15 лет.
Выводы были сделаны порталом «ProPublica» в отношении 4 наиболее известных американских миллиардеров:
Источник фото: ProPublica.
Как отметили на портале, средняя американская семья с доходом 70 тысяч долларов в год платит 14% федеральных налогов. Самая высокая ставка подоходного налога в 2021 году для семей с доходом более 628,3 тысяч долларов в год — 37%.
В то время как миллиардеры уплачивают налог в минимальном размере:
«Американские миллиардеры используют стратегии уклонения от уплаты налогов, недоступные для обычных людей. Их богатство происходит от стремительно растущей стоимости их активов, таких как акции и собственность. Эта прибыль не определяется законодательством США как налогооблагаемый доход, если и до тех пор, пока миллиардеры не продадут ее».
Цитата по ProPublica.
Администрация Байдена уже начала расследование. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства финансов Лили Адамс:
«Дело передается в Управление генерального инспектора, генерального инспектора казначейства по налоговой администрации, Федеральное бюро расследований и прокуратуру США по округу Колумбия, каждый из которых имеет независимые полномочия на расследование».
Цитата по «CNN Business».