Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Стали известны доходы богатейших американцев и их минимальные налоги

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Из-за утечки информации налогового ведомства США стали известны доходы и уплаченные налоги богатейших американцев. С полученных миллиардных доходов они уплачивают минимальный налог.

Налог средней американской семьи - 14%, а у миллиардеров - от 0,10% до 3,27%. Полученную информацию опубликовал портал ProPublica.

«ProPublica не раскрывает, как она получила данные, которые были предоставлены нам в необработанном виде, без каких-либо условий или выводов. Репортеры ProPublica потратили месяцы на обработку и анализ материала, чтобы преобразовать его в пригодную для использования базу данных», — сообщают в редакции портала.

Цитата по ProPublica.

В полученной информации отражены доходы и уплаченные налоги американцев за последние 15 лет.

Выводы были сделаны порталом «ProPublica» в отношении 4 наиболее известных американских миллиардеров:

ьор

Источник фото: ProPublica.

Как отметили на портале, средняя американская семья с доходом 70 тысяч долларов в год платит 14% федеральных налогов. Самая высокая ставка подоходного налога в 2021 году для семей с доходом более 628,3 тысяч долларов в год — 37%.

В то время как миллиардеры уплачивают налог в минимальном размере:

«Американские миллиардеры используют стратегии уклонения от уплаты налогов, недоступные для обычных людей. Их богатство происходит от стремительно растущей стоимости их активов, таких как акции и собственность. Эта прибыль не определяется законодательством США как налогооблагаемый доход, если и до тех пор, пока миллиардеры не продадут ее».

Цитата по ProPublica.

Администрация Байдена уже начала расследование. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства финансов Лили Адамс:

«Дело передается в Управление генерального инспектора, генерального инспектора казначейства по налоговой администрации, Федеральное бюро расследований и прокуратуру США по округу Колумбия, каждый из которых имеет независимые полномочия на расследование».

Цитата по «CNN Business».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама