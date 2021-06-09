Стали известны доходы богатейших американцев и их минимальные налоги

Из-за утечки информации налогового ведомства США стали известны доходы и уплаченные налоги богатейших американцев. С полученных миллиардных доходов они уплачивают минимальный налог.

Налог средней американской семьи - 14%, а у миллиардеров - от 0,10% до 3,27%. Полученную информацию опубликовал портал ProPublica.

«ProPublica не раскрывает, как она получила данные, которые были предоставлены нам в необработанном виде, без каких-либо условий или выводов. Репортеры ProPublica потратили месяцы на обработку и анализ материала, чтобы преобразовать его в пригодную для использования базу данных», — сообщают в редакции портала.

Цитата по ProPublica.

В полученной информации отражены доходы и уплаченные налоги американцев за последние 15 лет.

Выводы были сделаны порталом «ProPublica» в отношении 4 наиболее известных американских миллиардеров:

Источник фото: ProPublica.

Как отметили на портале, средняя американская семья с доходомдолларов в год платитфедеральных налогов. Самая высокая ставка подоходного налога в 2021 году для семей с доходом болеедолларов в год —

В то время как миллиардеры уплачивают налог в минимальном размере:

«Американские миллиардеры используют стратегии уклонения от уплаты налогов, недоступные для обычных людей. Их богатство происходит от стремительно растущей стоимости их активов, таких как акции и собственность. Эта прибыль не определяется законодательством США как налогооблагаемый доход, если и до тех пор, пока миллиардеры не продадут ее».

Цитата по ProPublica.

Администрация Байдена уже начала расследование. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства финансов Лили Адамс:

«Дело передается в Управление генерального инспектора, генерального инспектора казначейства по налоговой администрации, Федеральное бюро расследований и прокуратуру США по округу Колумбия, каждый из которых имеет независимые полномочия на расследование».

Цитата по «CNN Business».