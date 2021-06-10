Власти не собираются снижать ставку НДС по авансам

В Минфин поступило предложение ввести пониженную ставку НДС при осуществлении расчетов по предоплате.

Однако в ведомстве эту идею не поддержали.

В письме № 03-07-14/38492 от 20.05.2021 говорится, что главой 21 НК установлены равные условия в отношении уплаты и вычетов НДС, в том числе при реализации товаров (работ, услуг) в рамках договоров, предусматривающих их предварительную оплату.

Реализация предложения, предусматривающего применение пониженной ставки НДС по авансам, приведет к потерям доходов федерального бюджета, что ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере, заявил Минфин.