Госдума сэкономила 2,4 млрд. рублей на командировках депутатов

За 5 лет работы седьмого созыва Госдумы было сэкономлено 2,4 млрд рублей, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

В частности, Госдума отказалась от «парламентского туризма». Теперь решения о командировках депутатов принимаются Советом Думы, причем необходимость каждой поездки должна быть аргументирована. О ее итогах парламентарии должны отчитываться, передает ИА ТАСС.

Была усовершенствована система закупки авиабилетов. Кроме того, был понижен класс гостиниц, в которых будут останавливаться депутаты сразу после избрания и до получения ими служебного жилья. Также были введены лимиты расходов на транспортные услуги в регионе.