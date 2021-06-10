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Госдума сэкономила 2,4 млрд. рублей на командировках депутатов

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Рубрика Общество. Люди. События
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За 5 лет работы седьмого созыва Госдумы было сэкономлено 2,4 млрд рублей, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

В частности, Госдума отказалась от «парламентского туризма». Теперь решения о командировках депутатов принимаются Советом Думы, причем необходимость каждой поездки должна быть аргументирована. О ее итогах парламентарии должны отчитываться, передает ИА ТАСС.

Была усовершенствована система закупки авиабилетов. Кроме того, был понижен класс гостиниц, в которых будут останавливаться депутаты сразу после избрания и до получения ими служебного жилья. Также были введены лимиты расходов на транспортные услуги в регионе.

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