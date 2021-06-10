Больше всего получают на Чукотке и в Москве

Больше всего получают работники Чукотки и Москвы, их зарплаты выше 110 тыс. руб. А меньше всего, до 30 тыс.руб., — в Ивановской области и в Кабардино-Балкарии.

Росстат озвучил среднюю зарплату по регионам за март 2021 года.

Больше всего получают в следующих субъектах:

Чукотка — 124,1 тыс. руб.;

Москва — 116,4 тыс. руб.;

Ямало-Ненецкий АО — 110,9 тыс. руб.;

Магаданская область — 99,5 тыс. руб.;

Сахалинская область — 91,1 тыс. руб.

Меньше всего получают в следующих субъектах:

Ивановская область — 29 287 тыс. руб.;

Кабардино-Балкария — 29 292 тыс. руб.;

Чечня — 29 712 тыс. руб.;

Ингушетия — 30 479 тыс. руб.;

Алтайский край — 30 649 тыс. руб.

В среднем зарплаты по регионам за год выросли на 3-5 тысяч рублей.

В марте HeadHunter проводили собственное исследование зарплат по регионам. По результатам исследования размер зарплат в вакансиях для соискателей в 1,5-2 раза меньше объявленных.