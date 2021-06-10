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Наследнику авторского произведения не надо платить страховые взносы с полученного вознаграждения

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Рубрика Страховые взносы
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С выплат, полученных наследниками литературного произведения по лицензионному договору, не надо уплачивать страховые взносы.

На это обратил внимание Минфин в письме от 17.12.2020 № 03-15-05/110993.

Литературное произведение относятся к интеллектуальной деятельности. Страховые взносы на ОПС и ОМС с выплат по интеллектуальной деятельности уплачивают только авторы произведения.

Так как наследник получил выплаты не по личной творческой деятельности, а по наследуемой, то уплачивать страховые взносы не надо.

А вот НДФЛ с полученных вознаграждений платить надо. Причем самостоятельно. Читайте об этом в данной новости.

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