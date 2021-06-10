К 2023 году в странах ЕАЭС будет единая система маркировки товаров

Государства Евразийского экономического союза намерены создать к 2023 году единую систему прослеживаемости товаров на территории союза.

Об этом заявил директор департамента стратегических проектов ЦРПТ Денис Кузин.

«Для развития единой системы маркировки товаров на территории ЕАЭС необходима интеграция информационных систем. Это обеспечит свободное движение товаров, а также позволит реализовать единые механизмы криптографической защиты кодов маркировки товаров. Сейчас, государства-члены союза могут использовать национальные стандарты, а с 1 января 23 года планируется внедрение единых требований. Для этого разрабатывается проект дорожной карты», — рассказал Денис Кузин.

По его словам, в Беларуси принято постановление по маркировке молочной продукции, товаров легкой промышленности и других категорий. Также планируется ввести взаимное признание российских и белорусских кодов маркировки в категориях «сыры» и «мороженое», а с 1 сентября — для молочных продуктов сроком годности более 40 суток.

В Казахстане уже маркируются табачные изделия, ведется подготовка к маркировке обувных товаров, проводится эксперимент по лекарствам и молочной продукции.

В Киргизии с 1 июля стартует маркировка табака и алкоголя. Армения определила национального оператора маркировки и прорабатывает проект по обуви.