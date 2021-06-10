💳 Сбербанк утроил минимальный лимит по переводам через СБП

Сбербанк поднял минимальный лимит по переводам через Систему быстрых платежей. С сегодняшнего дня это должны сделать банки по предписанию ЦБ.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на пресс-службу Сбера.

«Сбербанк всегда выполняет требования регулирующих органов», — сообщила изданию пресс-служба Сбербанка.

Ранее у Сбербанка суточный лимит для СБП составлял 50 тысяч рублей, хотя с карты на карту можно перевести (через СберБанк Онлайн) до 1 млн рублей в сутки.

ЦБ ранее отмечал, что «некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки».

Поскольку у пользователей ЦБ по умолчанию СБП не подключена, это приходится делать вручную.

Для этого нужно открыть приложение Сбербанк Онлайн, в «Профиле» выбрать «Настройки», а далее — «Система быстрых платежей» и дать согласие.