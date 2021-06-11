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У Энергомашбанка отозвали лицензию

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Рубрика Банки
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ЦБ отозвал лицензию у ПАО «Энергомашбанк». Он полностью утратил собственные средства. По величине активов банк занимал 145 место в банковской системе.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

Причинами послужили:

  • банк полностью утратил собственные средства;
  • реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель;
  • банк в течение года игнорировал предписания ЦБ.

В связи с существенными кредитными рисками и низким качеством активов исполнение Энергомашбанком требований ЦБ о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала. Кроме того, он оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности.

Банк является участником системы страхования вкладов.

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