У Энергомашбанка отозвали лицензию

ЦБ отозвал лицензию у ПАО «Энергомашбанк». Он полностью утратил собственные средства. По величине активов банк занимал 145 место в банковской системе.
Об этом сообщают на сайте регулятора.
Причинами послужили:
- банк полностью утратил собственные средства;
- реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель;
- банк в течение года игнорировал предписания ЦБ.
В связи с существенными кредитными рисками и низким качеством активов исполнение Энергомашбанком требований ЦБ о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала. Кроме того, он оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности.
Банк является участником системы страхования вкладов.