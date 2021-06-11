💵 Для финансовой независимости люди хотят получать около 75 тысяч рублей

Зарплата финансово независимого человека должна быть около 75 тысяч рублей в месяц. А москвичи — 104,4 тысячи рублей ежемесячно.
Такое мнение высказало большинство участников исследования СК «Сбербанк страхование жизни», проведенного перед Днем России.
Финансовая независимость людей складывается из:
- возможности самостоятельно обеспечить себя всем необходимым — 64%;
- наличия собственного жилья — 55%;
- стабильного заработка — 49%;
- возможности постоянно путешествовать — 32%;
- возможности помогать родным — 24%;
- получения пассивного дохода от инвестиций — 15%.
О своей финансовой независимости сообщили 64% мужчин и 61% женщин. Основной возраст — 40-50 лет.
А вы считаете себя финансово независимыми?