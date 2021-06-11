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💵 Для финансовой независимости люди хотят получать около 75 тысяч рублей

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Рубрика Общество. Люди. События
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Зарплата финансово независимого человека должна быть около 75 тысяч рублей в месяц. А москвичи — 104,4 тысячи рублей ежемесячно.

Такое мнение высказало большинство участников исследования СК «Сбербанк страхование жизни», проведенного перед Днем России.

Финансовая независимость людей складывается из:

  • возможности самостоятельно обеспечить себя всем необходимым — 64%;
  • наличия собственного жилья — 55%;
  • стабильного заработка — 49%;
  • возможности постоянно путешествовать — 32%;
  • возможности помогать родным — 24%;
  • получения пассивного дохода от инвестиций — 15%.

О своей финансовой независимости сообщили 64% мужчин и 61% женщин. Основной возраст — 40-50 лет.

А вы считаете себя финансово независимыми?

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