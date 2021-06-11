Хотят назвать компанию «Наше дело правое — победа будет за нами». Мнения бухгалтеров, почему так делать не стоит

Бухгалтеры обсуждают, как стоит, и как не стоит называть свою компанию. И почему некоторые названия могут не привлечь клиентов, а отпугнуть их. А привлечь, наоборот, налоговиков.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Друзьям задала вопрос — все против. Здесь спрошу. Хочу новую компанию зарегистрировать с названием „Наше дело правое — победа будет за нами“. Либо полное наименование „Наше дело правое“, короткое наименование „Победа будет за нами“. Компания бухгалтерский аутсорсинг, регистрация, и все такое. Как считаете — норм, или будет отпугивать клиентов?».
В комментариях почти единогласно сказали, что это плохая идея. Кто-то говорил, что оскорбляет память воевавших, кто-то что это отпугнет клиентов и заинтересует налоговую.
А кто-то стали предлагать свои варианты:
- «Назовите ООО „порвём врагов как Тузик грелку“, „ФНС и банки- враги бизнеса“, „Борцы с бюрократами“».
- «Тогда уж сразу „Берем огонь на себя!“».
- «Или „Огонь Валера, настало твоё время“».
У кого-то вызвало недоумение пожелание так назвать компанию. И пишет обстоятельное мнение:
«Шибко извиняюсь. Но, как воего рода эксперт по PR, маркетингу и неймингу (25 лет в этом деле), хочу спросить — а за каким фуа-гра такое вычурное название? Чтобы что?
Поверьте, менее всего клиенты ждут от бухгалтерского аутсорсинга криватива в названии, потому как навевает мысли об адекватности учредителей и работающих там сотрудников. Даже как слоган — не пойдёт, тем более, что однозначно ассоциируется в Великой Отечественной войной.
Найдите спокойное, респектабельное название, внушающее доверие, но не безликое типа ООО „Фортуна “ (или подобное)».
А кто-то подошел к вопросу с сарказмом:
«Варианты для вас:
- ООО „Утром деньги, вечером отчёт“,
- ООО „Нам все расчеты по колено“,
- ООО „Считаем деньги в вашем кармане“,
- ООО „Мы таланты — мама так сказала“,
- ООО „Трое с калькулятором и один в очках“,
- ООО „НК РФ наше всё“,
- ООО „Помогаем не отсидеть“.
Выбирайте».
А кто-то вспоминает реальный случай:
«О...была у меня фирма в друзьях ООО „Дебет — справа, Кредит — слева“».
Кто-то обращает внимание, что дебет же слева. Видимо, на то и расчет.
Или вот случай:
«Я работала в компании „Всё по закону“, но ввиду не популярности буквы „ё“, у нас были „все по закону“ — смысл менялся кардинально. Кто-то писал даже „все в законе“».
А вот еще такой совет, чем проще — тем проще:
«Называйте проще. Представьте, что вам придется по телефону представить компанию. И вот тут... пока этот лозунг закончите.... ну сами догадайтесь. Чем легче для представления, тем лучше. Ну и всякое такое, поставьте себя на место клиента».
А еще из-за вычурных названий могут быть такие проблемы:
«Ща вставлю свои пять копеек. Короче тоже решила выпендриться и назвала фирму добавив одну лишнюю букву. Итог: через один платежи требовали уточнения потому как все ошибались в названии. При первой же возможности сделала короткое название из одного короткого слова».
В общем, «как корабль назовешь — так на нем и напиши». Желательно, покороче и попроще, а то клиенты сами укоротят, как им удобнее.
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