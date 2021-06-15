ФНС бесплатно выдает электронные подписи организациям. Бухгалтеры делятся личным опытом и планируют на будущее.

Но все же за данную услугу надо будет заплатить. Компания должна принести сертифицированный накопитель.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день. Кто-нибудь уже получил бесплатный ключ в ИФНС? Какая процедура, надо записываться? Всем спасибо».

Большинство отметили, что сама электронная подпись — бесплатная, а вот за носитель все равно придется платить:

«Он бесплатный только в фантазии законодателей и ФНС. За носитель все равно платить надо».

«Нам озвучили, что на носитель надо предъявить сертификат. Без него не запишут. Т.е. если носитель без него, то надо будет покупать новый».

«Получили письмо — там даты на выбор. Записались на ближайшую. Заявление и перечень доков подготовили. Народу нет, сама процедура — минут 40. Рутокен покупали — 1400 руб.».

«Где покупали, в налоговой?».

«Нет в Ситилинке».

«Т.е. сначала надо купить, а потом идти с готовым носителем? Очень удобно, очень!».

А кто-то пояснил все полностью: от пакета документов на получение ЭП до факта приобретения носителя:

Были и те, кто заинтересовался процессом получения и попросили озвучить пакет документов: