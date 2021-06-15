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Бухгалтеры делятся опытом, как они получали бесплатную электронную подпись у налоговиков

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ФНС бесплатно выдает электронные подписи организациям. Бухгалтеры делятся личным опытом и планируют на будущее.

Но все же за данную услугу надо будет заплатить. Компания должна принести сертифицированный накопитель.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день. Кто-нибудь уже получил бесплатный ключ в ИФНС? Какая процедура, надо записываться? Всем спасибо».

Большинство отметили, что сама электронная подпись — бесплатная, а вот за носитель все равно придется платить:

  • «Он бесплатный только в фантазии законодателей и ФНС. За носитель все равно платить надо».
  • «Нам озвучили, что на носитель надо предъявить сертификат. Без него не запишут. Т.е. если носитель без него, то надо будет покупать новый».

А кто-то пояснил все полностью: от пакета документов на получение ЭП до факта приобретения носителя:

  • «Получили письмо — там даты на выбор. Записались на ближайшую. Заявление и перечень доков подготовили. Народу нет, сама процедура — минут 40. Рутокен покупали — 1400 руб.».
  • «Где покупали, в налоговой?».
  • «Нет в Ситилинке».
  • «Т.е. сначала надо купить, а потом идти с готовым носителем? Очень удобно, очень!».

Были и те, кто заинтересовался процессом получения и попросили озвучить пакет документов:

  • «А может кто-то из москвичей прислать список документов, которые запрашивает налоговая для выпуска ЭЦП? В Петербурге услуга пока не доступна, хочется посмотреть — пока думаю продлить на год у спецоператора, чтобы не бегать с документами и не покупать токен».
  • «Заявление, СНИЛС, паспорт, ИНН гендира, св-во ИНН юр. лица. Ну и носитель с сертификатом».

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