Маткапитал будут выплачивать отцам

Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Законопроект опубликован на федеральном портале.

Сертификат на материнский капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения её родительских прав.

Также законопроектом предусматривается переход права на дополнительные меры государственной поддержки к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.

Напомним, размер маткапитала с 1 января 2021 года составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей — на второго.