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Для ИП, сидящих в тюрьме, хотят упростить процедуру закрытия бизнеса

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Заявление на «закрытие» ИП, являющегося подозреваемым, обвиняемым, содержащимся под стражей либо осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, может быть заверено начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.

Такое предложение изложено в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами Нижегородской области.

Сейчас эти люди испытывают объективные трудности в прекращении статуса ИП из-за необходимости нотариального заверения подписи на заявлении Р26001. Услуги нотариуса с выездом многим не по карману.

Подпись на заявлении может быть удостоверена сотрудником МФЦ, однако во многих населенных пунктах, где расположены следственные изоляторы и исправительные учреждения, такие центры отсутствуют. Кроме того, услуга по оформлению документов с выездом сотрудника МФЦ к месту нахождения заявителя также является платной.

Поэтому проектом предлагается заверять форму Р26001 начальником исправительного учреждения.

Поправки вносятся в Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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