ФНС будет передавать в ПФР сведения о снижающихся доходах граждан

При снижении уровня дохода у гражданина ФНС будет передавать по нему информацию в ЕГИССО, где информация будет дополняться сведениями о получаемых пособиях и пенсиях, будет рассчитываться среднедушевой доход и определяться степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей поддержке гражданина.

Об этом говорится в пояснительной записке к поправкам, которые внесут в статью 102 НК.

Кроме того, уточнят полномочия налоговых органов по передаче во внебюджетные фонды сведений о доходах физлиц, составляющих налоговую тайну, для определения права граждан на получение мер социальной поддержки.

Опубликован проект поправок в закон от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации».

По действующей сейчас норме ФНС передает такие данные в органы соцзащиты по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Теперь можно будет передавать данные еще и в ПФР и ФСС, и не только по СМЭВ, но и через информационные системы, в частности, ЕГИССО.