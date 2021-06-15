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С 15 июля можно подавать заявление на выплаты по 10 000 на школьников

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Рубрика Детские пособия
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Готовы правила выплат на детей школьного возраста к началу учебного года. Проект, разработанный Минтрудом, опубликован на федеральном портале.

Выплаты положены российским гражданам — родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям.

Заявление на выплату можно будет через портал госуслуг или лично в ПФР.

Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

При дистанционном обращении через госуслуги никаких справок от родителей не потребуется.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.

Кроме того, за выплатой смогут граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, и их законные представители.

ПФР рассмотрит заявление о назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его регистрации.

Напомним, размер выплаты — 10 000 рублей.

Единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей.

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