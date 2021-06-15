💼 В Москве пока не собираются вводить новые меры для поддержки бизнеса

В столице пока не планируют вводить дополнительные меры поддержки бизнеса. Потому что ограничения ввели всего на неделю.

Об этом сообщил Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, пишет «ТАСС».

«Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что нерабочие дни введены в первую очередь для офисных сотрудников. Предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, а также предприятия жизнеобеспечения и важнейшие сервисы продолжают работать как обычно.

Эти предприятия могут продолжить свою деятельность при условии выполнения рекомендаций правительства Москвы о переводе на удаленную работу 30% сотрудников из числа непривитых, работников в возрасте 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями, а также ограничении по возможности посещения для тех сотрудников, кто непосредственно не связан с производственным процессом.

По словам заммэра, эти ограничения не приведут к остановке работы промышленных предприятий — московские заводы продолжат работу в обычном режиме.

«Фудкорты в ближайшее время смогут работать только на доставку, обслуживание клиентов в торговых центрах временно прекращается», — добавил Ефимов.

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