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Ремонт в квартире директора за счет фирмы: что с этим делать бухгалтеру?

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Рубрика Бухгалтеры
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Директор оплатил материалы для ремонта в квартире со счета компании. Что делать с этим бухгалтеру и как попробовать отучить директора использовать деньги компании в личных целях?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Мой дорогой директор делает ремонт в квартире и решил, а почему бы по безналу всё не оплатить со своей компании (грузоперевозки). Принес мне документы на стройматериалы, сантехнику, кухонную технику и т.п. Разговоры разговорами, но дело сделано и теперь как-то надо "выкручиваться".Посоветуйте, куда теперь мне всю эту красоту деть, чтобы, насколько конечно это возможно, снизить риски».

В комментариях рассказали о своем случае — как директору налоговая за три года НДФЛ насчитала:

«Где-то, на форуме читала, что директор даже обеды, вечерний заезд в супермаркет и даже памперсы ребёнку оплачивал с корпоративной карты. Объяснить, что так нельзя делать было невозможно. Бухгалтеру ничего не оставалось и проводила все расходы как хозтовары (авансовый отчёт от директора). В итоге налоговая насчитала директору за 3 года НДФЛ. Сейчас как шелковый, выполняет все требования».

Кто-то советует ничего с этим не делать:

«Оставить на складе, пусть директор и думает что с этим делать. Если Вы сделаете, что то от себя, то будете в итоге виноваты сами. Такие директора потом говорят, я такого не говорил! Ну да и напоминать ему, что на складе висят кучу материалов, что в итоге с ними делать?».

Кто-то предлагает все прикрыть «ремонтом в офисе».

«А можно „инициировать“ ремонт в офисе, точечно. Сантехника — ремонт в туалете (все потекло, унитаз разбили). И т.д. обложиться приказами, сметами, объяснительными. Правда, я не в курсе арендных отношений. Но можно подумать что-то в этом ключе».

Автор пишет, что вряд ли выйдет такое:

«У нас юрадрес у него в квартире и, как бы, ещё куда ни шло, если бы ремонт там. Но! Он делает ремонт в другой квартире».

А вот обстоятельный комментарий, что можно сделать:

«Несколько вариантов.

  1. Пишем это все на доход директора, облагаем НДФЛ, и всем, чем полагается. Все по закону, директор в истерике.
  2. Пишем на необлагаемый расход. Соотвественно, по итогу периода вылезет прибыль и НДС. Более-менее приемлимо, но вопросы от директора будут все равно.
  3. Натягиваем сову на глобус: вытаскиваем из этого всего то, что отдаленно можно привязать к расходам организации, остальное в необлагаемый убыток. Версия „как шмогла“.
  4. Пишем все на расход, пишем письмо директору, что он дурак, со ссылкой на законодательство. Заставляем расписаться и ждем геморроя, начислений и штрафов от последующей проверки. Которая может и не прийти (версия „пронесло“). На ваш выбор.

PS: А директор — он же и учредитель небось?».

Автор пишет, что «учредитель, а как же». На это пишут, что есть еще вариант:

«Тогда возможен вариант 5. Заявление на оплату „за“ директора с обещаниям возместить. — возмещение в кассу — выплата дивидендов и НДФЛ».

Правда, по второму варинату пишут, что от НДФЛ не избавит.

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