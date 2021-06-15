Украина изменит налоговый режим в Крыму

Власти Украины отменят свободную экономическую зону (СЭЗ) «Крым», созданную ими в 2014 году.

Законопроект находится в Верховной Раде Украины.

Благодаря СЭЗ «Крым» украинцы на полуострове получали статус иностранцев — с них не взимались украинские налоги и сборы (в том числе пенсионные), но они также не могли получать пенсию на Украине и не имели доступа к банковским услугам в стране.

Теперь СЭЗ отменят и на украинцев, живущих в Крыму, будет распространяться закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Как пишет «Коммерсантъ», по новому проекту живущие в Крыму украинцы: