Украина изменит налоговый режим в Крыму

Власти Украины отменят свободную экономическую зону (СЭЗ) «Крым», созданную ими в 2014 году.
Законопроект находится в Верховной Раде Украины.
Благодаря СЭЗ «Крым» украинцы на полуострове получали статус иностранцев — с них не взимались украинские налоги и сборы (в том числе пенсионные), но они также не могли получать пенсию на Украине и не имели доступа к банковским услугам в стране.
Теперь СЭЗ отменят и на украинцев, живущих в Крыму, будет распространяться закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».
Как пишет «Коммерсантъ», по новому проекту живущие в Крыму украинцы:
- не будут уплачивать общегосударственные, местные налоги и сборы (в том числе военный);
- не должны подавать декларации и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов;
- не подпадают под документальные и фактические проверки, проводимые контролирующими органами;
- не будут оштрафованы (и не должны будут выплачивать пени) за нарушения налогового законодательства;
- предприниматели будут уплачивать единый взнос добровольно.