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Украина изменит налоговый режим в Крыму

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Власти Украины отменят свободную экономическую зону (СЭЗ) «Крым», созданную ими в 2014 году.

Законопроект находится в Верховной Раде Украины.

Благодаря СЭЗ «Крым» украинцы на полуострове получали статус иностранцев — с них не взимались украинские налоги и сборы (в том числе пенсионные), но они также не могли получать пенсию на Украине и не имели доступа к банковским услугам в стране.

Теперь СЭЗ отменят и на украинцев, живущих в Крыму, будет распространяться закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Как пишет «Коммерсантъ», по новому проекту живущие в Крыму украинцы:

  • не будут уплачивать общегосударственные, местные налоги и сборы (в том числе военный);
  • не должны подавать декларации и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов;
  • не подпадают под документальные и фактические проверки, проводимые контролирующими органами;
  • не будут оштрафованы (и не должны будут выплачивать пени) за нарушения налогового законодательства;
  • предприниматели будут уплачивать единый взнос добровольно.

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