Российская экономика восстановилась до докризисного уровня. А повышение ставки ей не помешает, считает Набиуллина

Глава ЦБ заявила о том, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня. А в некоторых отраслях даже превысила его. А повышение ключевой ставке экономике не помешает.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — сказала она.

Комментируя повышение ключевой ставки, глава регулятора отметила, что последние решения ЦБ не мешают росту экономики.

«Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха», — подчеркнула она.

Повышение ставки, кстати, в том числе повышает ставки и по потребительским кредитам. Все почувствовали на себе возвращение экономики на уровень до кризиса?

По материалам «ТАСС».