💵 Деньги на банковских счетах среднего бизнеса хотят застраховать

Систему страхования вкладов распространят на средний бизнес и некоторые НКО.

В Думу внесен законопроект № 1192126-7.

В настоящее время подлежат страхованию вклады малых предприятий, сведения о которых содержатся в реестре МСП, а также отдельных видов некоммерческих организаций.

Законопроект предусматривает распространение системы страхования вкладов на:

средние предприятия, включенные в соответствующий реестр;

социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные союзы и ассоциации (союзы), являющиеся объединениями профсоюзов;

юрлица, имеющие лицензию на осуществление образовательной или медицинской деятельности.

Кроме того, законопроектом предусматривается распространение системы страхования вкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета открыты для осуществления профессиональной деятельности.