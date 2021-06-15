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💵 Деньги на банковских счетах среднего бизнеса хотят застраховать

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Рубрика Вклады
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Систему страхования вкладов распространят на средний бизнес и некоторые НКО.

В Думу внесен законопроект № 1192126-7.

В настоящее время подлежат страхованию вклады малых предприятий, сведения о которых содержатся в реестре МСП, а также отдельных видов некоммерческих организаций.

Законопроект предусматривает распространение системы страхования вкладов на:

  • средние предприятия, включенные в соответствующий реестр;
  • социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные союзы и ассоциации (союзы), являющиеся объединениями профсоюзов;
  • юрлица, имеющие лицензию на осуществление образовательной или медицинской деятельности.

Кроме того, законопроектом предусматривается распространение системы страхования вкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета открыты для осуществления профессиональной деятельности.

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