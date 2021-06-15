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Опубликована новая форма уведомления об уменьшении патента на взносы. Но пользоваться ею пока не надо

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Рубрика ПСН
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ФНС наконец опубликовала утвержденную как положено форму уведомления об уменьшении стоимости патента на страховые взносы. Приказ от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@ зарегистрирован в Минюсте 11 июня и в тот же день опубликован.

Но не спешите применять новую форму. Приказ вступит в силу только через месяц после публикации.

С 1 января 2021 года инивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, могут уменьшать налог на страховые взносы, уплаченные за себя и своих работников. Кроме того, ИП могут уменьшить патент на пособия, уплаченные за свой счет (первые три дня больничных, которые не оплачивает ФСС) и на некоторые платежи по добровольному страхованию работников.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью уменьшить налог, предприниматель должен подать в инспекцию уведомление по установленной форме. Пока она только рекомендованная.

Новое уведомление очень отличается от рекомендованного. Так, на титульном листе надо будет указывать календарный год, на которые выданы патенты. Содержание листов А и Б полностью изменено и стало более понятным.

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Заметим, что по прежнему нет порядка заполнения формы, есть только порядок её отправки в налоговую.
 

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