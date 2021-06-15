Опубликована новая форма уведомления об уменьшении патента на взносы. Но пользоваться ею пока не надо

ФНС наконец опубликовала утвержденную как положено форму уведомления об уменьшении стоимости патента на страховые взносы. Приказ от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@ зарегистрирован в Минюсте 11 июня и в тот же день опубликован.

Но не спешите применять новую форму. Приказ вступит в силу только через месяц после публикации.

С 1 января 2021 года инивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, могут уменьшать налог на страховые взносы, уплаченные за себя и своих работников. Кроме того, ИП могут уменьшить патент на пособия, уплаченные за свой счет (первые три дня больничных, которые не оплачивает ФСС) и на некоторые платежи по добровольному страхованию работников.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью уменьшить налог, предприниматель должен подать в инспекцию уведомление по установленной форме. Пока она только рекомендованная.

Новое уведомление очень отличается от рекомендованного. Так, на титульном листе надо будет указывать календарный год, на которые выданы патенты. Содержание листов А и Б полностью изменено и стало более понятным.

Заметим, что по прежнему нет порядка заполнения формы, есть только порядок её отправки в налоговую.

