Все люди разные. Но отражается ли выбранная профессия на жизни? Может ли главбухом работать, например, спокойный и мягкий человек?

Вот такой пост был опубликован в «Красном уголке бухгалтера»:

«Всем привет! Пятничное. Главные бухгалтеры — какие вы? Какой характер? Любят ли вас люди в принципе и в отделе. Расскажите».

Кажется, и актуального вопроса в нем нет, но участники группы начали высказывать своем мнение.

Одни отметили, что их любят. У них спокойный характер и всегда идут на компромиссы:

«Меня любят, и на всех местах работы так. Я не конфликтная, никогда не ору, но могу сказать так, что сотруднику будет очень долго не по себе, если накосячит кто:-) доброй меня назвать нельзя, но если человек хорошо работает, то всегда иду навстречу. Некоторые принимают это за слабость характера, но это до первого внушения, потом при встрече зеленеть начинают от полученного выговора».

«Не любят, и не надо, нужно быть руководителем, т чтоб фирма работала, у кого-то возникают из подчиненных вопросы, тогда на личную беседу уже, не смешивайте работу и дружбу, это разные вещи».

Кто-то отметил, что его больше боятся, чем любят. А еще считают, что раз бухгалтер, значит все цифры может складывать в уме:

«Почему-то больше боятся, чем любят)) хотя по чему не понятно, всегда со всеми вежлива и уважительна, ну если не выбесят, больше всего убивают вопросы сколько будет, например, 2346 6678, и все смотрят на меня. Я говорю: „не знаю, вон калькулятор вам в помощь“... м-да, и как ты бухгалтером работаешь».

А кто-то знает себя хорошо. Хоть и характер не очень хороший, но в обиду свой коллектив не дадут:

«Предупреждаю новеньких сразу — характер у меня г-но, но человек я неплохой. А вообще отношение к подчинённым зависит от отношения начальника. Если никто сверху не наезжает, не прессует, а все вопросы решаются мирным путем, то и тебе другим нет смысла выкручивать руки. P.S. За своих — пасть порву».

Но был и своеобразный комментарий. Как работа сказалась на личной жизни:

«Директор обычно обо мне говорил: как с тобой муж вообще живет?!!! Хотя я считаю себя мягкой и пушистой. В итоге муж был да сплыл, понизила уровень ответственности ушла в замы... интересно, как скоро из жуткой стервы превращусь в аленький цветочек?».

А кто-то отметил, что бояться надо не просто главбухов, а главбухов-бывших юристов:

«Есть такие главбухи, которые из юристов...от те вообще отмороженные! Но с короной, но учёт после 100% восстановление с доначислением!».

А у одного комментатора главбух — в глазах. Проницательные люди на улице даже об этом говорили:

«Мне одна женщина в торговом центре сказала — я знаю, вы бухгалтер, у вас в глазах цифры. А я по жизни люблю цветы, собак, огородик на 6 сотках. Отличаюсь умом и сообразительностью».