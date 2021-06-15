Правительство РФ предложило запретить банкам делиться информацией о клиентах с властями других стран

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий российским банкам делиться данными о клиентах и их операциях по запросу «компетентных органов» других стран.

В законопроекте предлагается разрешить предоставлять такую информацию, только если это предусмотрено российскими законами, а не иностранными.

В случае, если иностранные власти запросят такие сведения, банки должны не позднее, чем через сутки, сообщить о полученном запросе в Росфинмониторинг и Центробанк.