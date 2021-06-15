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Правительство РФ предложило запретить банкам делиться информацией о клиентах с властями других стран

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Рубрика Банки
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Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий российским банкам делиться данными о клиентах и их операциях по запросу «компетентных органов» других стран.

В законопроекте предлагается разрешить предоставлять такую информацию, только если это предусмотрено российскими законами, а не иностранными.

В случае, если иностранные власти запросят такие сведения, банки должны не позднее, чем через сутки, сообщить о полученном запросе в Росфинмониторинг и Центробанк.

«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

ГОСДУМА

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