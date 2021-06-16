Российский миллиардер: бизнес готов инвестировать вместо выплат дивидендов

Российский бизнес готов пожертвовать дивидендами ради инвестирования, чтобы избежать роста налоговой нагрузки.

Об этом сообщил глава и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, пишет «ТАСС».

Он сказал, что бизнес услышал послания Путина, и с ним согласен.

«Важно признать, что господин Путин — это президент и лидер нашей страны, и он выразил в значительной степени то, что имеет в виду каждый россиянин», — сказал Мордашов.

Он согласен с тем, что «в обществе созрел определенный запрос».

«Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обращать на это внимание», — отметил он.

По словам миллиардера, российский бизнес готов платить за «право на работу», но предпочел бы сделать это путем реинвестирования своей прибыли, а не уплаты дополнительных налогов.

Интересно, а он сказал вообще за весь российский бизнес, или только за собственный?

Комментирует Дмитрий Пурим — председатель совета директоров компании «Совфрахт» и глава московского отделения Партии Роста.

«Стальным гигантам, доминирующим, которые необоснованно удвоили стоимость своей продукции, часть сверхприбыли справедливо было бы направить на сдерживание цен.

Много писали о том, что металл — основа строительной отрасли, обрабатывающей промышленности и др. Данная ситуация уже стала катализатором разгона инфляции и это значит, что пострадают все слои населения, не только бизнес.

Что касается бизнеса, можно ожидать волну банкротств и соответственно уголовных дел в отношении тех, кто не сможет выполнить заключённые по фиксированным ценам госконтракты. Думаю, что ответственность от повышения не должна ограничиться обещанием реинвестирования прибыли в развитие.

ФАС проявил в очередной раз абсолютную беззубость, как и всегда, когда дело касается крупных корпораций.

Другое дело, „замочить“ кого-то из глубинки за „ценовой сговор“ при повышении стоимости бензина, например на 50 копеек, или сельский магазин за повышение стоимости колбасы».