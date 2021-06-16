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Ссадины и кровоподтеки сотрудников будут регистрировать

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Рубрика Охрана труда
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Охрана труда будет регулироваться по-новому. Микротравмы, а именно ссадины, кровоподтеки и ушибы работников будут регистрировать при обращении последних к работодателю.

В частности, в ТК вводится статья «Микроповреждения (микротравмы)». Это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками, и не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.

Основанием для регистрации микротравмы работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к ее возникновению, является обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Сегодня Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект № 1070354-7 с поправками в ТК.

Также поменяется система обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Сейчас для каждой должности свои СИЗ. Поправками предусмотрено, что СИЗ будут выдавать в зависимости от вредных факторов на рабочем месте.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. При этом до 31 декабря 2024 года разрешается использовать старые типовые нормы по СИЗ.

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