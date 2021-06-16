Гаражные объединения получат свой отдельный закон

В деятельности гаражных объединений наведут порядок. Новые правила для них планируют ввести в отдельном законе, который уже внесли в Госдуму.

Сейчас в стране более 36 тыс. таких объединений и около 4,5 млн незарегистрированных объектов, которые можно считать гаражами.

Назвать точное их число невозможно, посколькуи других неоходимых понятий. Из-за этого схема управления гаражными объединениями непонятна, а с использованием общего имущества возникают проблемы. Также порой владельцы не могут зарегистрировать в собственность уже построенные объекты, предназначенные для стоянки транспорта.

Все правовые пробелы и предлагают закрыть новым законом «О гаражных объединениях». В нем будут определены понятия «гаражный комплекс», «гараж» и «место хранения транспортного средства», а также прописаны положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество.

Формами объединения владельцев машино-мест будут гаражный кооператив как вид потребительского кооператива и гаражное товарищество — как вид товарищества собственников недвижимости.

В апреле Президент России Владимир Путин подписал закон «о гражданской амнистии», дающий возможность гражданам бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними в упрощённом порядке. Документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Согласно закону, до 1 сентября 2026 года человек, использующий гараж, который построен до 30 декабря 2004 года, имеет право получить в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположено сооружение.

По материалам «Парламентской газеты»