Проблема не в поручительстве по кредитам, а в том, что их бизнесу просто могут не дать. Эксперты о «зонтичной» поддержке

Эксперты высказались о будущем поручительстве для малого бизнеса от Корпорации МСП. С одной стороны, полезная мера, с другой — проблема у бизнеса не только и не столько в необходимости обеспечения по кредитам. Ему их порой просто не дают.

На «Клерке» о «зонтичной» поддержке для малого бизнеса от Корпорации МСП уже писали.

Николай Пальченко — председатель Мурманского регионального отделения Партии Роста, предприниматель, совладелец МПЗ «Аскона» и ООО «Капитал».

«Развертывание программы «зонтичных гарантий» — это, несомненно, шаг навстречу малому и среднему бизнесу. Массовое предоставление госпоручительств по кредитам МСП будет иметь определённый позитивный эффект, но, к сожалению, этого не достаточно.

Проблема МСБ не только в том, что ему не хватает обеспечений по кредитам.

Могу привести примеры, когда предприятиям не давали кредит даже под многократное обеспечение.

Во-первых, есть проблема «клейма» БКИ, когда невыплаченный вовремя небольшой кредит одним из акционеров предприятия ставит крест на попытках всей компании получить заем. Тоже самое касается кредитных историй самого предприятия.

Бывает так, что предприятие, находясь в сложном положении, не смогло вовремя заплатить очередные платежи по ранее выданным кредитам. После этого, как правило, в банк можно уже не ходить.

Вообще есть системная проблема в российской банковской системе — она направлена на то, чтобы выдавать кредиты тем, кому они в общем-то не особо нужны. Предприятиям, у которых всё всегда во всем было хорошо. А таких предприятий не так-то и много.

Про такие виды финансирования, как поддержка предприятий в сложный период и т.п.. наши банки не слышали, и слышать не хотят. И если у вас были когда-то проблемы с возвратом займа, то высока вероятность, что в будущем кредита вам не видать. Ну и ставка по кредиту. Она запредельная, даже с учетом всех льгот (если говорить к примеру, об ипотеке).

Причины этого всего известны и они системные:

ДКП Банка России, который считает выданный кредит не «товаром широкого потребления», а VIP-продуктом для избранных.

Поддержка, прежде всего, потребительского кредитования (то есть по факту импортного производителя), где ставки выше.

Отсутствие в условиях дефицита денег для государственной политики, которая направила бы средства государства на финансирование реального сектора. Без такой политики никто реальный сектор кредитовать не станет.

Есть и другие причины. Существование таких «видов деятельности», как МФО, которые отвлекают на себя финансовые потоки, ведь финансировать МФО гораздо выгоднее, чем выдать кредит нашему производителю товара. И многое другое, можно долго приводить примеры.

Чтобы МСБ действительно получил реальный качественный кредитный продукт и дальнейшее развитие, нужно, чтобы российская банковская система начала исполнять наконец-то свою главную общественно-полезную функцию, прописанную во всех учебниках по экономике, а именно — обеспечивать экономический рост.

А на это нужна государственная воля. Исключительно«.

Олег Чернов — председатель Регионального Политсовета Партии Роста в Московской области, руководитель проекта BusinessWorldExpert.com.

«Важнейшая и, на мой взгляд, действенная мера поддержки. Причем она в обязательном порядке должна работать как обеспечительная мера не только при запросе предпринимателя в банк для получения кредита, да, это важно, но самое главное, данная „зонтичная“ мера поддержки важна как обеспечение — гарантия при участии предпринимателя в конкурсах и торгах.

Мы все понимаем, что кредит — это проценты, а конкурсы и торги, начиная от муниципальных бюджетов и торгами госкорпораций, это практически неограниченные финансовые ресурсы, и самое главное беспроцентные, что очень важно для развития бизнеса».