Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Купить за 33,8 тыс. руб. 103 руб. к пенсии — дороговато

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

Читатели «Клерка» возмущаются, что за 33,8 тысячи рублей можно купить всего лишь 103,6 рублей к будущей пенсии.

Официально нетрудоустроенные люди могут добровольно уплачивать взносы на пенсионное обеспечение.

Минимальный размер взносов в 2021 году — 33 770,48 рублей.

Оплатив 33 770,48 рублей, гражданин заработает 1 год стажа, нарастит свои баллы на 1,048, то есть добавит к своей будущей пенсии 103 руб. 61 коп.

Кто-то просто в недоумении:

«Я балдею с нашей системы. Заплати государству почти 34 тыщи, что бы потом, когда-нибудь, может быть, получить 103 рубля... нет слов».

Другие же отметили, что проще эти деньги откладывать самостоятельно на свою пенсию, чем платить государству:

  • «Да нормальный бизнес. Если положить в тумбочку 34 тысячи, то можно будет с 65 до 92 лет каждый месяц доставать по сотке и тратить дополнительно к пенсии, пока деньги не кончатся. Если же отдать эти 34 тысячи государству, то с 65 лет государство каждый месяц будет платить на сотню больше, и после 92 лет продолжит — и вот тут-то пойдет сплошная выгода, расцвет и всеобщее ликование».
  • «Сначала нужно дожить до 65 лет, а затем и до 92 годочков. А за это время столько всего изменится».
  • «Главное, деньги отдать. На доживании (дожитии?) государство не настаивает».

А как вы относитесь к добровольной уплате взносов на пенсионное обеспечение?

Подборка полезных мероприятий

Разместить