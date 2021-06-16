Купить за 33,8 тыс. руб. 103 руб. к пенсии — дороговато

Читатели «Клерка» возмущаются, что за 33,8 тысячи рублей можно купить всего лишь 103,6 рублей к будущей пенсии.

Официально нетрудоустроенные люди могут добровольно уплачивать взносы на пенсионное обеспечение.

Минимальный размер взносов в 2021 году — 33 770,48 рублей.

Оплатив 33 770,48 рублей, гражданин заработает 1 год стажа, нарастит свои баллы на 1,048, то есть добавит к своей будущей пенсии 103 руб. 61 коп.

Кто-то просто в недоумении:

«Я балдею с нашей системы. Заплати государству почти 34 тыщи, что бы потом, когда-нибудь, может быть, получить 103 рубля... нет слов».

Другие же отметили, что проще эти деньги откладывать самостоятельно на свою пенсию, чем платить государству:

«Да нормальный бизнес. Если положить в тумбочку 34 тысячи, то можно будет с 65 до 92 лет каждый месяц доставать по сотке и тратить дополнительно к пенсии, пока деньги не кончатся. Если же отдать эти 34 тысячи государству, то с 65 лет государство каждый месяц будет платить на сотню больше, и после 92 лет продолжит — и вот тут-то пойдет сплошная выгода, расцвет и всеобщее ликование».

«Сначала нужно дожить до 65 лет, а затем и до 92 годочков. А за это время столько всего изменится».

«Главное, деньги отдать. На доживании (дожитии?) государство не настаивает».