За 33,8 тыс. рублей можно купить у ПФР 1 год пенсионного стажа и прибавку к пенсии в 103 руб.

Граждане, не состоящие в трудовых отношениях, могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать за себя и/или близких добровольные страховые взносы для формирования пенсионных прав. Об этом напоминает ПФР.

Кроме того, добровольные отчисления на будущую пенсию могут делать:

граждане РФ, работающие за пределами страны;

ИП, нотариусы, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой;

адвокаты, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере, для уплаты страховых взносов сверх фиксированного размера;

самозанятые.

Для добровольного вступления в систему ОПС необходимо подать заявление.

Размер страховых взносов в пределах установленных сумм (в 2021 году минимальный размер — 33 770 руб. 88 коп; максимальный размер — 270 167 руб. 04 коп.) гражданин определяет самостоятельно.

Если в 2021 году гражданин, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, уплатит 33 770 рублей 88 копеек страховых взносов, за них начисляются 1,048 пенсионных балла.

При этом период уплаты взносов включат в страховой стаж.

Поясним, оплатив 33 770,48 руб., гражданин заработает 1 год стажа, нарастит свои баллы на 1,048, то есть добавит к своей будущей пенсии 103 руб. 61 коп.

Напомним, иногда пенсионные баллы нужны не столько для увеличения будущей пенсии, сколько для получения права на нее. Ведь если баллов не хватит, то пенсию дадут только через 5 лет (мужчинам — с 70 лет, женщинам — с 65 лет).