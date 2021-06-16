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⚡️ За отсутствие прививок у сотрудников в Москве — оштрафуют бизнес. От 50 тыс. до 1 миллиона

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Рубрика Общество. Люди. События
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Штрафы юридическим лицам за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в Москве составят от 50 тыс. до 1 млн рублей. Для ИП штраф может составить от 30 до 50 тыс. Проверки начнутся с 15 июля.

Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, пишет «ТАСС».

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса [об административных правонарушениях]», — сказал Данчиков.

Он уточнил, что

  • для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30-50 тыс. рублей,
  • для юридических лиц — 100-300 тыс.

В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тыс. рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя — на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток.

Данчиков подчеркнул, что инспекторы будут внимательно относиться к каждому случаю, так как возможны технические ошибки при передаче данных.

Проверки выполнения требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, заявили в Главконтроле.

Комментирует Нина Литвинова — общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, учредитель федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», член Партии Роста

«Очень жалко, что мы вновь идем по пути наказания, а не стимулирования и премирования. Я не верю в то, что такая мера поможет предпринимателям увеличить количество вакцинированных. Боюсь, что при таком подходе это лишь простимулирует покупку „липовых справок“.

Если мы хотим решить вопрос с вакцинацией, то нужно решать его начиная с бесплатной вакцинации для мигрантов.

Это сработает гораздо лучше, нежели введение штрафов и наказаний».

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