Нужно ли грамотно писать в соцсетях?

Для бухгалтера важны не только знания и правильность действий, но и грамотность. Но нужно ли проверять каждую ошибку при обсуждениях в соцсетях?

Как считаете вы?

Вот такое позитивный пост был опубликован «Красном уголке бухгалтера»:

Один отметил, что он — за грамотность во всем.

«Выпендрюсь. Я — за грамотность, принятие поправок с благодарностью и постоянное самосовершенствование. Сама, бывает, зависаю с запятыми — лезу в „Грамота.ру“ и к Розенталю. И правлю свои комменты. Так что, грамотеи, мои тексты нужно поправлять!»

А был и тот, кто указал, что писать надо грамотно и правильно. Если ошибки в каждом слове — это не красиво:

«Главное, мы все должны понимать. Никто не может знать всего и ошибки возможны, тем более чаты это почти устная речь. Но если оставлять все особенно явные ошибки как есть, это создает ужасный фон, который принижает нас самих и нашу культуру. Ничего сложного нет в том, чтобы тихо исправить ошибку, плохо, когда админы не требуют этого».

Кто-то вспомнил ситуацию из реальной жизни. Когда грамотность сказалась на профессиональном развитии:

«Я на заре своей молодости одному клиенту направила предложение на услуги бухучёта, в котором просмотрела пару грамматических ошибок. Помню, что клиент мне сказал, если вы не можете грамотно писать, то ему сложно быть уверенным в том, что я смогу оказать свои услуги профессионально. Я его фразу навсегда запомнила:-)»

А одни комментатор отметил, что ошибка ошибке — рознь:

«Смотря какие ошибки. За налогооблАжение или упрАщенку в тексте бухгалтера могу и порвать. А ИПшнику, например, тут скидка — он не профессионал. Что касается всяких „ча“, „ща“ и пр. — не для всех заходящих в группу русский язык родной. Но вообще я считаю, что человек с высшим образованием российского вуза не должен делать вопиющих грамматических ошибок. Иначе возникает сомнение в его безошибочности в своей профессии. Как-то так».

Но были и те, кто полностью согласился с автором поста: