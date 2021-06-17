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Декларации по налогу на имущество частично отменят. Потому что налог будет считать инспекция

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Рубрика Налог на имущество организаций
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Очередной пакет поправок в Налоговый кодекс был принят Госдумой. Среди них — отмена декларации по налогу на имущество по недвижимости, если он считается от кадастровой стоимости объекта.

Налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости по некоторым объектам недвижимости. В частности, по административно-деловым и торговым центрам, объектам общепита и бытового обслуживания и т.д. Полный список есть в статье 378.2 Налогового кодекса.

Для такой недвижимости вводится такой же порядок, как по транспортному и земельному налогам — компания сама рассчитывает сумму и перечисляет ее в бюджет, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге. Такие правила начнут действовать, начиная с отчетности за 2022 год.

Есть и другие поправки в главу о налогу на имущество организаций. Первая — налог можно не платить с 1-го числа месяца гибели объекта, но для этого надо подать в инспекцию заявление по установленной форме.

Вторая — регионы больше не будут устанавливать сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему. Для всех компаний страны будут установлены единые сроки:

  • для авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом;
  • для налога — не позднее 1 марта следующего года.

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