Декларации по налогу на имущество частично отменят. Потому что налог будет считать инспекция

Очередной пакет поправок в Налоговый кодекс был принят Госдумой. Среди них — отмена декларации по налогу на имущество по недвижимости, если он считается от кадастровой стоимости объекта.

Налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости по некоторым объектам недвижимости. В частности, по административно-деловым и торговым центрам, объектам общепита и бытового обслуживания и т.д. Полный список есть в статье 378.2 Налогового кодекса.

Для такой недвижимости вводится такой же порядок, как по транспортному и земельному налогам — компания сама рассчитывает сумму и перечисляет ее в бюджет, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге. Такие правила начнут действовать, начиная с отчетности за 2022 год.

Есть и другие поправки в главу о налогу на имущество организаций. Первая — налог можно не платить с 1-го числа месяца гибели объекта, но для этого надо подать в инспекцию заявление по установленной форме.

Вторая — регионы больше не будут устанавливать сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему. Для всех компаний страны будут установлены единые сроки: