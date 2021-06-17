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Иностранцам будет легче получить СНИЛС

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Предусмотрят предварительное присвоение СНИЛС иностранному гражданину с использованием мобильного приложения до момента пересечения государственной границы РФ.

Это позволит им скорее приступить к осуществлению трудовой деятельности.

Такую поправку внесут в Федеральный закон № 27-ФЗ от 01.04.1996 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Проект опубликован на федеральном портале.

В закон внесут следующую норму:

Открытие индивидуального лицевого счета иностранному гражданину или лицу без гражданства, в целях предоставления ему возможности получения комплекса госуслуг, необходимых для трудоустройства на территории РФ, осуществляется Пенсионным фондом на основании сведений о предварительном удостоверении личности такого иностранного гражданина или лица без гражданства, поступающих из ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА).

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