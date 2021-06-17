😱 Роструд не знает, как московским работодателям оплачивать сотрудникам объявленные Собяниным выходные

Пунктом 11 Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ установлено, что с 15 по 19 июня 2021 года включительно устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье).

У работодателей, бухгалтеров, и прочих сотрудников возникает масса вопросов по этому поводу. В последние дни портал Роструда буквально завален такими вопросами.

Например, людей интересует:

Как оплачивать эти дни?

Уменьшается ли норма рабочего времени в июне (с 21 рабочего дня на 17)?

Что делать, если работодатель заставляет работать в эти дни?

Вправе ли работодатель заставлять работать бухгалтерию или дистанционщиков в эти дни?

На все эти многочисленные вопросы Роструд дает один универсальный ответ: