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😱 Роструд не знает, как московским работодателям оплачивать сотрудникам объявленные Собяниным выходные

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Рубрика Трудовое право
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Пунктом 11 Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ установлено, что с 15 по 19 июня 2021 года включительно устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье).

У работодателей, бухгалтеров, и прочих сотрудников возникает масса вопросов по этому поводу. В последние дни портал Роструда буквально завален такими вопросами.

Например, людей интересует:

Как оплачивать эти дни?

Уменьшается ли норма рабочего времени в июне (с 21 рабочего дня на 17)?

Что делать, если работодатель заставляет работать в эти дни?

Вправе ли работодатель заставлять работать бухгалтерию или дистанционщиков в эти дни?

На все эти многочисленные вопросы Роструд дает один универсальный ответ:

За разъяснениями о порядке применения этой нормы необходимо обратиться в орган государственной власти города Москвы.

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