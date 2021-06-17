💉 Четвертый регион вводит обязательную вакцинацию

На данный момент обязательная вакцинация отдельных категорий людей введена в Москве, Подмосковье, в Кемеровской области и на Сахалине.
Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу местного Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову.
«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», — сказала она на брифинге.
Это коснется сотрудников сфер:
- образования,
- здравоохранения,
- соцзащиты и соцобслуживания,
- коммунального хозяйства и энергетики,
- торговли,
- салонов красоты,
- косметических и спа-салонов,
- фитнес-клубов,
- бассейнов,
- предприятий по оказанию бытовых услуг,
- общественного питания,
- сотрудники МФЦ,
- общественного транспорта,
- музеев и библиотек,
- детских игровых комнат,
- детских лагерей дневного пребывания,
- театров, кинотеатров.
Начало иммунизации — в понедельник, с 21 июня.
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