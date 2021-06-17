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💉 Четвертый регион вводит обязательную вакцинацию

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Рубрика Общество. Люди. События
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На данный момент обязательная вакцинация отдельных категорий людей введена в Москве, Подмосковье, в Кемеровской области и на Сахалине.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу местного Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову.

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», — сказала она на брифинге.

Это коснется сотрудников сфер:

  • образования,
  • здравоохранения,
  • соцзащиты и соцобслуживания,
  • коммунального хозяйства и энергетики,
  • торговли,
  • салонов красоты,
  • косметических и спа-салонов,
  • фитнес-клубов,
  • бассейнов,
  • предприятий по оказанию бытовых услуг,
  • общественного питания,
  • сотрудники МФЦ,
  • общественного транспорта,
  • музеев и библиотек,
  • детских игровых комнат,
  • детских лагерей дневного пребывания,
  • театров, кинотеатров.

Начало иммунизации — в понедельник, с 21 июня.

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